Жители двух сел на Закарпатье протестуют против вырубки леса
Около ста жителей сел Речка и Тюшка вышли на протест против уничтожения леса, заблокировали работу техники. Правоохранители начали проверку.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.
11 мая жители сел Тюшка и Речка вышли на протест против незаконных вырубок леса, говорится в сообщении на странице Пилипецкой ОТГ.
11 МАЯ 2020 ЛЮДИ СЕЛА ТЮШКА И РЕКА ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ НЕЗАКОННЫХ ВЫРУБОКОпубликовано Пилипецкий Об'объединенная Территориальная Община Понеділок 11 мая 2020 года.
Вчера, 11 мая, в полицию обратился главный редактор одного из местных изданий, который сообщил, что неподалеку населенных пунктов Речка и Тюшка, что в Межгорском районе, осуществляется незаконная рубка древесины. Около ста местных жителей заблокировали работу техники до приезда правоохранителей.
Сотрудники местного отделения полиции произвели осмотр места происшествия и начали проверку. Полицейские уже вытребовали от исполнителей документацию, проверяют основания и законность действий лесорубов.
Напомним, в марте на Закарпатье дело о вырубке леса открыли по сообщению СМИ. В Раховском районе прокуратура зарегистрировала производство по факту незаконных вырубок в Ясинянском ЛМГ.
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