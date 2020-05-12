Жители двух сел на Закарпатье протестуют против вырубки леса

Полиция начала проверку законности вырубки

Фото: Полиция Закарпатья

Полиция начала проверку законности вырубки

Около ста жителей сел Речка и Тюшка вышли на протест против уничтожения леса, заблокировали работу техники. Правоохранители начали проверку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

11 мая жители сел Тюшка и Речка вышли на протест против незаконных вырубок леса, говорится в сообщении на странице Пилипецкой ОТГ.

11 МАЯ 2020 ЛЮДИ СЕЛА ТЮШКА И РЕКА ПОДНЯЛИСЬ ПРОТИВ НЕЗАКОННЫХ ВЫРУБОК Опубликовано Пилипецкий Об'объединенная Территориальная Община Понеділок 11 мая 2020 года.

Вчера, 11 мая, в полицию обратился главный редактор одного из местных изданий, который сообщил, что неподалеку населенных пунктов Речка и Тюшка, что в Межгорском районе, осуществляется незаконная рубка древесины. Около ста местных жителей заблокировали работу техники до приезда правоохранителей.

Сотрудники местного отделения полиции произвели осмотр места происшествия и начали проверку. Полицейские уже вытребовали от исполнителей документацию, проверяют основания и законность действий лесорубов.

Напомним, в марте на Закарпатье дело о вырубке леса открыли по сообщению СМИ. В Раховском районе прокуратура зарегистрировала производство по факту незаконных вырубок в Ясинянском ЛМГ.