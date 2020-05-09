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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 16:04 7

В Ужгороде представители ОПЗЖ провели автопробег ко Дню победы

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09 мая 2020, 16:04 7
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Участники возложили цветы к памятнику "Украина-освободителям".
Фото: Суспильне
Участники возложили цветы к памятнику "Украина-освободителям".

Несколько десятков автомобилей с символикой ОПЗЖ проехали по улицам Ужгорода во время празднования Дня победы

Участники автопробега собрались вблизи украинско-словацкой границы и отправились в 12 часов дня от памятника "Украина-освободителям".

Видео автопробега опубликовано в сети председателем правления Союза участников боевых действий "Объединенные войной" Николаем Марчишаком и журналистами Общественного, пишет Regionews.

На месте сбора участников автопробега дежурила полиция, однако никаких конфликтов с правоохранителями не возникло.

Под аккомпанемент советских песен о Дне победы и звуки клаксона участники проехались по улицам города.

Напомним, ОПЗЖ провел автопробеги и в других городах Украины. В Запорожье участники Полка победы устроили словесную перепалку с проукраинскими активистами, а в Одессе автопробег пришлось остановить через советскую символику и несоблюдение требований карантина.

Мирными акциями почтили память павших во второй Мировой войне в столице Украины Киеве.

в Общем, проведение многолюдных празднований в этом году отменили из-за карантина.

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Ужгород 9 мая ОПЗЖ Закарпатье День победы
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