В Ужгороде представители ОПЗЖ провели автопробег ко Дню победы
Несколько десятков автомобилей с символикой ОПЗЖ проехали по улицам Ужгорода во время празднования Дня победы
Участники автопробега собрались вблизи украинско-словацкой границы и отправились в 12 часов дня от памятника "Украина-освободителям".
Видео автопробега опубликовано в сети председателем правления Союза участников боевых действий "Объединенные войной" Николаем Марчишаком и журналистами Общественного, пишет Regionews.
На месте сбора участников автопробега дежурила полиция, однако никаких конфликтов с правоохранителями не возникло.
Под аккомпанемент советских песен о Дне победы и звуки клаксона участники проехались по улицам города.
Напомним, ОПЗЖ провел автопробеги и в других городах Украины. В Запорожье участники Полка победы устроили словесную перепалку с проукраинскими активистами, а в Одессе автопробег пришлось остановить через советскую символику и несоблюдение требований карантина.
Мирными акциями почтили память павших во второй Мировой войне в столице Украины Киеве.
в Общем, проведение многолюдных празднований в этом году отменили из-за карантина.
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