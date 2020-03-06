На Закарпатье дело о вырубке леса открыли по сообщению СМИ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Закарпатской области.
Раховский отделом Тячевской местной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по сообщению СМИ о том, что под видом сплошных санитарных вырубок в Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве вырубают здоровый лес для коммерции.
В публикации говорится о грубых нарушениях законодательства о защите леса в указанном лесоохотничьем хозяйстве. В частности, речь идет о вырубке здоровых деревьев под предлогом санитарных рубок, трелевки водотоками, рубку за пределами лесосек, повреждение неотведенных в рубку деревьев и тому подобное.
Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Досудебное расследование осуществляется следователями Раховского отделения полиции.
Напомним, на Закарпатье будут судить чиновника Карпатского биосферного заповедника. Ущерб от масштабной незаконной вырубки деревьев в заповеднике оценили в пол миллиона гривен.
- 14:42 06 марта Назначение генпрокурора: в Раде назвали возможную дату внеочередного заседания
- 14:40 06 марта Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука