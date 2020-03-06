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06 марта 2020, 11:42

На Закарпатье дело о вырубке леса открыли по сообщению СМИ

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06 марта 2020, 11:42
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В Раховском районе прокуратура зарегистрировала производство по сообщением прессы о незаконные вырубки в Ясинянском ЛОХ
В Раховском районе прокуратура зарегистрировала производство по сообщением прессы о незаконные вырубки в Ясинянском ЛОХ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Закарпатской области.

Раховский отделом Тячевской местной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по сообщению СМИ о том, что под видом сплошных санитарных вырубок в Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве вырубают здоровый лес для коммерции.

В публикации говорится о грубых нарушениях законодательства о защите леса в указанном лесоохотничьем хозяйстве. В частности, речь идет о вырубке здоровых деревьев под предлогом санитарных рубок, трелевки водотоками, рубку за пределами лесосек, повреждение неотведенных в рубку деревьев и тому подобное.

Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование осуществляется следователями Раховского отделения полиции.

Напомним, на Закарпатье будут судить чиновника Карпатского биосферного заповедника. Ущерб от масштабной незаконной вырубки деревьев в заповеднике оценили в пол миллиона гривен.


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