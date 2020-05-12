Жителі двох сіл на Закарпатті протестують проти вирубки лісу

Поліція розпочала перевірку законності вирубки

Фото: Поліція Закарпаття

Поліція розпочала перевірку законності вирубки

Близько ста мешканців сіл Річка та Тюшка вийшли на протест проти знищення лісу, заблокували роботу техніки. Правоохоронці розпочали перевірку.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

11 травня жителі сіл Тюшка та Річка вийшли на протест проти незаконних вирубок лісу, йдеться в дописі на сторінці Пилипецької ОТГ.

11 ТРАВНЯ 2020 ЛЮДИ СЕЛА ТЮШКА ТА РІЧКА ПІДНЯЛИСЬ ПРОТИ НЕЗАКОННИХ ВИРУБОК Опубліковано Пилипецька Об'єднана Територіальна Громада Понеділок, 11 травня 2020 р.

Учора, 11 травня, до поліції звернувся головний редактор одного з місцевих видань, який повідомив, що неподалік населених пунктів Річка та Тюшка, що на Міжгірщині, здійснюється незаконна рубка деревини. Близько ста місцевих мешканців заблокували роботу техніки до приїзду правоохоронців.

Працівники місцевого відділення поліції здійснили огляд місця події та розпочали за перевірку. Поліцейські вже витребували від виконавців документацію, перевіряють підстави і законність дій лісорубів.

Нагадаємо, у березня на Закарпатті справу про вирубку лісу відкрили за повідомленням ЗМІ. На Рахівщині прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням преси про незаконні вирубки у Ясінянському ЛМГ.