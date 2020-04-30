В Ужгороде подпольно открывают парикмахерские, кафе, салоны, - журналист

Карантин в городе нарушается, а жители забыли об элементарных правилах безопасности

Фото: Виталий Глагола

Карантин в городе нарушается, а жители забыли об элементарных правилах безопасности

В Ужгороде открываются заведения, которые в условиях карантина работать не могут, в супермаркетах не всегда меряют температуру, а в помещениях собирается большое количество людей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.

"Пора признать, что карантин в Ужгороде - это миф. Это фото в кафе на набережной - яркий пример. Терраса работает полным ходом", - говорится в сообщении.

Люди расслабились, обманчивое чувство безопасности и отсутствие контроля за любыми распоряжениями Кабмина поделило жителей на две категории, ведет речь журналист. Это те, кто честно придерживается всех требований и сидит дома, частный бизнес платит налоги, аренду и находится на грани банкротства. Вторая категория - те, кто игнорирует требования о сборе не больше двух, ношение маски и закрытие бизнеса в сфере обслуживания.

"Карантин закончился сам собой. Все больше людей переходят из первой категории во вторую. Подпольно открываются маленькие специализированные магазины, парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны. Большинство клиентов постоянные, которых запускают по звонку", - акцентирует Глагола.

На входе в супермаркеты перестали контролировать количество людей, которые заходят в магазин, на кассах в "Эпицентре" очереди, перестали мерить температуру. Магазины и кафе открываются сами.

"Власть не объясняет предпринимателям, почему важно быть закрытым, почему большому "Эпицентру" можно работать, а семейному магазинчику, который продает те же товары - нельзя. Малый бизнес умирает. Власть не помогает финансово. В Ужгороде много людей работает в сфере обслуживания. И эти люди хотят есть, запасы заканчиваются. И все чаще слышу от нарушителей: "мне все равно от чего умирать - от коронавируса или от голода", - говорит журналист.

Напомним, в Закарпатской области 419 случаев инфицирования коронавирусом, в частности в Ужгороде - 158. В области зафиксировано 9 смертей.

В Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

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