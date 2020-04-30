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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 15:37 15

В Ужгороді підпільно відкривають перукарні, кафе, салони, - журналіст

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30 квітня 2020, 15:37 15
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Карантин в місті порушується, а жителі забули про елементарні правила безпеки
Фото: Віталій Глагола
Карантин в місті порушується, а жителі забули про елементарні правила безпеки

В Ужгороді відкриваються заклади, які в умовах карантину працювати не можуть, в супермаркетах не завжди міряють температуру, а в приміщеннях збирається велика кількість людей.

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.

"Пора визнати, що карантин в Ужгороді - це міф. Це фото в кафе на набережній - яскравий приклад. Тераса працює повним ходом", - йдеться в дописі.

Люди розслабились, оманливе почуття безпеки і відсутність контролю за будь-якими розпорядженнями Кабміну поділило жителів на дві категорії, веде мову журналіст. Це ті, хто чесно дотримується усіх вимог і сидить вдома, приватний бізнес платить податки, оренду і перебуває на межі банкрутства. Друга категорія - ті, хто ігнорує вимоги про збір не більше двох, носіння маски та закриття бізнесу у сфері обслуговування.

"Карантин закінчився сам собою. Все більше людей переходять із першої категорії в другу. Підпільно відкриваються маленькі спеціалізовані магазини, перукарні, салони краси, манікюрні салони. Більшість клієнтів постійні, яких запускають по дзвінку", - акцентує Глагола.

На вході в супермаркети перестали контролювати кількість людей, які заходять в магазин, на касах в "Епіцентрі" черги, перестали міряти температуру. Крамниці і кафе відкриваються самі.

"Влада не пояснює підприємцям, чому важливо бути зачиненим, чому великому "Епіцентру" можна працювати, а сімейному магазинчику, що продає ті самі товари - зась. Малий бізнес вмирає. Влада не допомагає фінансово. В Ужгороді багато людей працює у сфері обслуговування. І ці люди хочуть їсти, запаси закінчуються. І все частіше чую від порушників: "мені все рівно від чого вмирати - від коронавірусу чи від голоду", - каже журналіст.

Нагадаємо, в Закарпатській області 419 випадків інфікування коронавірусом, зокрема в Ужгороді - 158. В області зафіксовано 9 смертей.

В Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус карантин Ужгород Закарпаття
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