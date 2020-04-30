Мэр Одессы рассказал, как закрыл рынки под давлением президента Зеленского

Об этом мэр Геннадий Труханов заявил в ходе сессии 29 апреля

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Об этом мэр Геннадий Труханов заявил в ходе сессии 29 апреля

Одесский городской совет попросил главу ОГА Максима Куцого смягчить карантин, а мэр Труханов рассказал о своем разговоре с Зеленским. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Pr.net.

По словам мэра, когда в Одессе остались открытыми рынки, ему утром позвонил лично Зеленский и спросил, когда их закроют. В то же время, Труханов заявил, что он был категорически против закрытия рынков, но выполнил предписания под давлением президента Украины и других руководителей страны.

"Мне на прошлой неделе позвонил президент и спросил, почему в Одессе работают рынки. Я высказал свою позицию и сказал, что не понимаю, чем рынок хуже супермаркета. Мы комиссией выходили на рынки и видели, что ситуация там значительно лучше, чем во многих супермаркетах. Потом звонили другие государственные руководители. И все это было с такой подоплекой, что работают те рынки, которыми я владею. Так они думали. И вот несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что закрывать рынки – это дурость. Я не знаю, что там у них произошло, но что-то точно произошло!" — рассказал городской голова.

Кроме того, одесский горсовет обратился к председателю облгосадминистрации Максиму Куцому с просьбой смягчить карантинные меры, в частности открыть продовольственные рынки, многие из которых, впрочем, работают в "режиме супермаркета".

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