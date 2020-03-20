На Закарпатье назначено новых заместителей руководителя полиции
Управление криминальной полиции Закарпатья возглавил Руслан Остроух, следственное управление - Виктор Луговой
Управление криминальной полиции Закарпатья возглавил Руслан Остроух, следственное управление - Виктор Луговой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.
Сегодня, 20 марта, начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области полковник Александр Шляховский представил личному составу своих новых заместителей.
Уголовное полицию области возглавил подполковник Руслан Остроух. До этого он занимал должность заместителя начальника отдела - начальника отдела криминальной полиции в городе Бровары Киевской области.
Заместителем по направлению следствия назначено майора Виктора Лугового, который до этого был на должности заместителя начальника следственного управления в Киевской области.
Напомним, в начале марта на Закарпатье представили нового руководителя полиции - Александра Шляховського.
Нарушение карантина: полицейские начали 6 уголовных производств
20 марта 2020, 11:01На Закарпатье блокировали группировку, которая тероризировала жителей
19 марта 2020, 17:19В Черкассах людей, которые болеют, пытаются упрятать в полицию
19 марта 2020, 17:10
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 марта 2020, 15:37Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
- 17:41 20 марта В аэропорту Львова измеряют температуру тепловизором
- 17:40 20 марта В Черновцах на карантин закрыли парки
- 17:34 20 марта Женщина пыталась вывезти из "ДНР" два миллиона гривен
- 17:23 20 марта В Ужгороде ввели ограничение количества людей в торговых помещениях
- 17:14 20 марта Топ-чиновник Нафтогаза заразился коронавирусом
- 17:10 20 марта Предприятия Полтавщины перепрофилировали на выпуск средств для дезинфекции и масок
- 15:37 20 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
Все блоги »
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации