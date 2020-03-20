На Закарпатье назначено новых заместителей руководителя полиции

Управление криминальной полиции Закарпатья возглавил Руслан Остроух, следственное управление - Виктор Луговой

Фото: Полиция Закарпатья

Управление криминальной полиции Закарпатья возглавил Руслан Остроух, следственное управление - Виктор Луговой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

Сегодня, 20 марта, начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области полковник Александр Шляховский представил личному составу своих новых заместителей.

Уголовное полицию области возглавил подполковник Руслан Остроух. До этого он занимал должность заместителя начальника отдела - начальника отдела криминальной полиции в городе Бровары Киевской области.

Заместителем по направлению следствия назначено майора Виктора Лугового, который до этого был на должности заместителя начальника следственного управления в Киевской области.

Напомним, в начале марта на Закарпатье представили нового руководителя полиции - Александра Шляховського.