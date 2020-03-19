В Черкассах людей, которые болеют, пытаются упрятать в полицию
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Родной край”.
Начальник Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко пожаловался, что правоохранителей начали часто беспокоить вызовами, которые не входят в их компетенцию. Напуганные эпидемией коронавируса, горожане вызывают полицейских, когда слышат, как через стенку чихают и кашляют соседи.
"Люди слышат, как соседи кашляют и вызывают полицию. Но это должно быть не так. Если медики устанавливают факт, тогда мы сопровождаем их в заведение. Ведь мы не должны куда-то тащить граждан и где их там помещать. А так мы приезжаем и потом вызываем врачей. Мы можем составлять административные протоколы, если врачи установят факт заболевания, а человек будет отказываться ехать в больницу”, - сказал Куратченко.
Как информировали RegioNews раньше, в Черкассах местная власть будет регулировать количество общественного транспорта из-за эпидемии коронавируса.
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