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19 марта 2020, 17:10 8

В Черкассах людей, которые болеют, пытаются упрятать в полицию

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19 марта 2020, 17:10 8
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В Черкассах и области здоровые люди вызывают к соседям полицию, если те кашляют в своих квартирах или чихают на лестничных площадках
Фото с Facebook-страницы
В Черкассах и области здоровые люди вызывают к соседям полицию, если те кашляют в своих квартирах или чихают на лестничных площадках

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Родной край”.

Начальник Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко пожаловался, что правоохранителей начали часто беспокоить вызовами, которые не входят в их компетенцию. Напуганные эпидемией коронавируса, горожане вызывают полицейских, когда слышат, как через стенку чихают и кашляют соседи.

"Люди слышат, как соседи кашляют и вызывают полицию. Но это должно быть не так. Если медики устанавливают факт, тогда мы сопровождаем их в заведение. Ведь мы не должны куда-то тащить граждан и где их там помещать. А так мы приезжаем и потом вызываем врачей. Мы можем составлять административные протоколы, если врачи установят факт заболевания, а человек будет отказываться ехать в больницу”, - сказал Куратченко.

Как информировали RegioNews раньше, в Черкассах местная власть будет регулировать количество общественного транспорта из-за эпидемии коронавируса.


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