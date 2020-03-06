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06 марта 2020, 10:48 1

На Закарпатье блокировали нелегальное перемещение мигрантов за границу

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06 марта 2020, 10:48 1
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В Великоберезнянском районе обнаружили группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в страны Евросоюза
Фото и видео с сайта Полиции Закарпатской области
В Великоберезнянском районе обнаружили группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в страны Евросоюза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.

Вчера, 5 марта, правоохранители обнаружили в селе Малый Березный группу нелегальных мигрантов. Шестеро мужчин, вероятно граждан Шри-Ланки, находились в доме двух местных жителей 58-ми и 35-ти лет.

Эти лица удерживали нелегалов для дальнейшей их переправки в страны Европейского союза, за что должны были получить денежное вознаграждение.

Шестеро нелегалов и двух граждан Украины доставлены в местное отделение полиции. Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Проводятся следственные действия.


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