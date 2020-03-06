На Закарпатье блокировали нелегальное перемещение мигрантов за границу
В Великоберезнянском районе обнаружили группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в страны Евросоюза
В Великоберезнянском районе обнаружили группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в страны Евросоюза
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.
Вчера, 5 марта, правоохранители обнаружили в селе Малый Березный группу нелегальных мигрантов. Шестеро мужчин, вероятно граждан Шри-Ланки, находились в доме двух местных жителей 58-ми и 35-ти лет.
Эти лица удерживали нелегалов для дальнейшей их переправки в страны Европейского союза, за что должны были получить денежное вознаграждение.
Шестеро нелегалов и двух граждан Украины доставлены в местное отделение полиции. Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Проводятся следственные действия.
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