На Закарпатье блокировали нелегальное перемещение мигрантов за границу

В Великоберезнянском районе обнаружили группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в страны Евросоюза

Фото и видео с сайта Полиции Закарпатской области

В Великоберезнянском районе обнаружили группу нелегальных мигрантов, которые планировали попасть в страны Евросоюза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.

Вчера, 5 марта, правоохранители обнаружили в селе Малый Березный группу нелегальных мигрантов. Шестеро мужчин, вероятно граждан Шри-Ланки, находились в доме двух местных жителей 58-ми и 35-ти лет.

Эти лица удерживали нелегалов для дальнейшей их переправки в страны Европейского союза, за что должны были получить денежное вознаграждение.

Шестеро нелегалов и двух граждан Украины доставлены в местное отделение полиции. Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Проводятся следственные действия.