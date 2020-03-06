На Закарпатті блокували нелегальне переправлення мігрантів за кордон
У Великоберезнянському районі виявили групу нелегальних мігрантів, які планували потрапити до країн Євросоюзу
У Великоберезнянському районі виявили групу нелегальних мігрантів, які планували потрапити до країн Євросоюзу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Націнальної поліції Закарпатської області.
Учора, 5 березня, правоохоронці виявили в с. Малий Березний групу нелегальних мігрантів. Шестеро чоловіків, ймовірно громадяни Шрі-Ланки, перебували в будинку двох місцевих жителів 58-ми та 35-ти років.
Ці особи утримували нелегалів задля подальшого їх переправлення до країн Європейського союзу, за що повинні були отримати грошову винагороду.
Шестеро нелегалів та двох громадян України доставлено до місцевого відділку поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Проводяться слідчі дії.
На Закарпатті мікроавтобус зіткнувся із потягом
05 березня 2020, 12:40На Закарпатті чоловік вирощував марихуану у підвалі свого будинку
04 березня 2020, 14:23На Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок
04 березня 2020, 11:27
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
- 11:50 06 березня У Чернівцях ще одну жінку перевіряють на грип і коронавірус
- 11:42 06 березня У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
- 11:28 06 березня Знімок українського острова увійшов в топ-10 кращих в світі
- 11:24 06 березня НАБУ відкрило справу про крадіжку 93 млн грн у ОПЗ
- 11:19 06 березня У Харкові дезінфікують вагони метро, але сумніваються щодо коронавіруса
- 11:18 06 березня На Чернігівщині госпіталізували заробітчанина, що повернувся з Росії з температурою 39,3
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації