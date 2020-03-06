На Закарпатті блокували нелегальне переправлення мігрантів за кордон

У Великоберезнянському районі виявили групу нелегальних мігрантів, які планували потрапити до країн Євросоюзу

Фото і відео із сайту Поліції Закарпатської області

У Великоберезнянському районі виявили групу нелегальних мігрантів, які планували потрапити до країн Євросоюзу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Націнальної поліції Закарпатської області.

Учора, 5 березня, правоохоронці виявили в с. Малий Березний групу нелегальних мігрантів. Шестеро чоловіків, ймовірно громадяни Шрі-Ланки, перебували в будинку двох місцевих жителів 58-ми та 35-ти років.

Ці особи утримували нелегалів задля подальшого їх переправлення до країн Європейського союзу, за що повинні були отримати грошову винагороду.

Шестеро нелегалів та двох громадян України доставлено до місцевого відділку поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Проводяться слідчі дії.