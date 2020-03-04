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04 марта 2020, 11:27 7

На Закарпатье изъяли контрабанду медицинских масок

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04 марта 2020, 11:27 7
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В соседней Румынии планировали переместить 3650 защитных масок
Фото с сайта Пограничной службы Украины
В соседней Румынии планировали переместить 3650 защитных масок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

Сегодня ночью военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда предотвратили незаконное перемещение через границу медицинских масок.

Информацию о возможной противоправной деятельности пограничники получили от офицеров управления внутренней и собственной безопасности.

Около часа ночи пограничный наряд обнаружил пять полиэтиленовых пакетов за несколько десятков метров от границы. В них находились одноразовые медицинские маски. Правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству на мотоцикле, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.

Продолжаются поисковые действия.


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