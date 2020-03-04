На Закарпатье мужчина выращивал марихуану в подвале своего дома

Правоохранители изъяли у жителя Солотвина семена наркотических веществ и кувшины для их выращивания

Правоохранители изъяли у жителя Солотвина семена наркотических веществ и кувшины для их выращивания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.

Оперативники отдела криминальной полиции Тячевского района обнаружили в доме жителя пгт Солотвино комнату, обустроенную для выращивания и изготовления наркотиков, а также кувшины с наркотическими растениями. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

В подвале дома ранее судимого 28-летнего мужчины правоохранители обнаружили помещение с теплоизоляцией. Установлено, что комната была обустроена для выращивания наркотиков.

Из помещения изъяли коробку с семенами наркотического растения марихуаны и кувшины с глиной. В ходе общения с мужчиной, последний сообщил, что намеревался выращивать наркотики для собственного употребления.

По данному факту продолжается дальнейшая проверка.