13:27  04 марта
"Слуги" готовят внеочередное заседание Рады - по Рябошапке
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 14:23 4

На Закарпатье мужчина выращивал марихуану в подвале своего дома

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 14:23 4
Читайте також українською мовою
Правоохранители изъяли у жителя Солотвина семена наркотических веществ и кувшины для их выращивания
Правоохранители изъяли у жителя Солотвина семена наркотических веществ и кувшины для их выращивания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.

Оперативники отдела криминальной полиции Тячевского района обнаружили в доме жителя пгт Солотвино комнату, обустроенную для выращивания и изготовления наркотиков, а также кувшины с наркотическими растениями. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

В подвале дома ранее судимого 28-летнего мужчины правоохранители обнаружили помещение с теплоизоляцией. Установлено, что комната была обустроена для выращивания наркотиков.

Из помещения изъяли коробку с семенами наркотического растения марихуаны и кувшины с глиной. В ходе общения с мужчиной, последний сообщил, что намеревался выращивать наркотики для собственного употребления.

По данному факту продолжается дальнейшая проверка.


наркотики Закарпаття Закарпатье
На Закарпатье изъяли контрабанду медицинских масок
04 марта 2020, 11:27
На Тернопольщине у мужчины изъяли 11 пакетов похожего на каннабис вещества
02 марта 2020, 18:47
На Закарпатье изъяли 374 кг героина
02 марта 2020, 17:03
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »