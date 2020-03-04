На Закарпатье мужчина выращивал марихуану в подвале своего дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ГУ Нацинальнои полиции Закарпатской области.
Оперативники отдела криминальной полиции Тячевского района обнаружили в доме жителя пгт Солотвино комнату, обустроенную для выращивания и изготовления наркотиков, а также кувшины с наркотическими растениями. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.
В подвале дома ранее судимого 28-летнего мужчины правоохранители обнаружили помещение с теплоизоляцией. Установлено, что комната была обустроена для выращивания наркотиков.
Из помещения изъяли коробку с семенами наркотического растения марихуаны и кувшины с глиной. В ходе общения с мужчиной, последний сообщил, что намеревался выращивать наркотики для собственного употребления.
По данному факту продолжается дальнейшая проверка.
- 15:09 04 марта Коммунальщики Житомира будут работать в масках-респираторах
- 15:07 04 марта Эпидпорог превышен: в Одессе на карантин закрыты более 100 классов
- 15:02 04 марта Отец Екатерины Гандзюк просит Зеленского оставить Рябошапку на должности
- 14:57 04 марта Шмыгаль уже отчитался о доходах как премьер-министр
- 14:51 04 марта У трех черновчан, госпитализированных сегодня, не нашли признаков коронавируса
- 14:48 04 марта Коронавирус: в Харькове будут мониторить рынки
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука