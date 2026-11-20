РФ запустила по Украине баллистику, 404 дрона и 84 крылатых ракеты: сколько удалось сбить
В ночь на 20 ноября армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг атаковал Украину:
- баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, противокорабельными ракетами Циркон;
- 84 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования Х-101, Калибр, Искандер-К;
- 404 ударными БпЛА типа Shahed (123 из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 462 цели:
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/Циркон;
- 79 крылатых ракет Х-101, Калибр;
- 80 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве есть враждебные БПЛА.
Напомним, 20 ноября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.
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