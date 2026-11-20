Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 ноября армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, противокорабельными ракетами Циркон;

84 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования Х-101, Калибр, Искандер-К;

404 ударными БпЛА типа Shahed (123 из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 462 цели:

3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/Циркон;

79 крылатых ракет Х-101, Калибр;

80 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть враждебные БПЛА.

Напомним, 20 ноября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.