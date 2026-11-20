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Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши и НАТО в ходе масштабной российской атаки на Украину

Об этом глава МИД написал в соцсети X, передает RegioNews.

По словам Сибиги, очередное нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует об опасности, которую российская агрессия несет для европейской и трансатлантической безопасности.

Министр также обратил внимание на противоречие между заявлениями Москвы о необходимости обсуждения "новой архитектуры безопасности Европы" и действиями России, которое продолжает атаковать Украину ракетами и беспилотниками.

"Первым шагом к его укреплению, вероятно, стало бы прекращение таких атак", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина является первой линией обороны от российской угрозы, а поддержка украинского оборонного потенциала одновременно усиливает безопасность союзников.

Глава МИД призвал усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и активизировать усилия по достижению мира.

Отдельно Сибига выразил солидарность с Польшей и польским народом и сообщил, что Украина тесно сотрудничает с польской стороной, чтобы помочь расследовать инцидент и предотвратить подобные угрозы в будущем.

Ранее сообщалось, что во время массированной российской атаки на Украину ночью и утром 20 ноября Польша объявила воздушную тревогу в нескольких воеводствах и привела системы противовоздушной обороны в повышенную готовность. Сетью распространяется видео, на котором видна вспышка и взрыв. Польские военные заявили, что проверяют данные радиолокационных систем и информацию о возможном падении объекта.