Сибига отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши: что заявил глава МИД
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши и НАТО в ходе масштабной российской атаки на Украину
Об этом глава МИД написал в соцсети X, передает RegioNews.
По словам Сибиги, очередное нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует об опасности, которую российская агрессия несет для европейской и трансатлантической безопасности.
Министр также обратил внимание на противоречие между заявлениями Москвы о необходимости обсуждения "новой архитектуры безопасности Европы" и действиями России, которое продолжает атаковать Украину ракетами и беспилотниками.
"Первым шагом к его укреплению, вероятно, стало бы прекращение таких атак", – отметил Сибига.
Он подчеркнул, что Украина является первой линией обороны от российской угрозы, а поддержка украинского оборонного потенциала одновременно усиливает безопасность союзников.
Глава МИД призвал усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и активизировать усилия по достижению мира.
Отдельно Сибига выразил солидарность с Польшей и польским народом и сообщил, что Украина тесно сотрудничает с польской стороной, чтобы помочь расследовать инцидент и предотвратить подобные угрозы в будущем.
Ранее сообщалось, что во время массированной российской атаки на Украину ночью и утром 20 ноября Польша объявила воздушную тревогу в нескольких воеводствах и привела системы противовоздушной обороны в повышенную готовность. Сетью распространяется видео, на котором видна вспышка и взрыв. Польские военные заявили, что проверяют данные радиолокационных систем и информацию о возможном падении объекта.