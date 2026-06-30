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30 июня 2026, 16:55

Взрыв в Монако: в МИДе прокомментировали инцидент, в котором пострадал подсанкционный Вадим Ермолаев

30 июня 2026, 16:55
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Фото из открытых источников
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В МИД Украины заявили, что украинское посольство во Франции находится в связи с местными органами власти. Речь идет о резонансном взрыве и информации о пострадавших

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

"Прокуратура Монако начала расследование, квалификация происшествия уточняется. По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека - члены семьи украинского происхождения.

Пока официальными каналами осуществляется идентификация пострадавших, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины", - говорят в украинском МИД.

Отмечается, что украинские дипломаты находятся на месте происшествия в рамках процедур консульской помощи.

Напомним, 29 июня в Монако в результате взрыва пострадали три человека. По данным СМИ, в их числе подсакционный бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие.

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф".

Предпринимательскую деятельность начал в 1990-х годах. В 1995 году создал компанию "Primus inter pares", которая впоследствии была превращена в торгово-промышленную корпорацию "Алеф".

Корпорация является одним из крупнейших частных бизнес-объединений в Днепре и реализовала ряд масштабных девелоперских проектов, включая торгово-офисные комплексы и жилую недвижимость.

Ермолаев считается одним из самых влиятельных застройщиков Днепра и регулярно входил в рейтинги самых богатых людей Украины по версиям украинских бизнес-изданий.

В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

Также он был одним из фигурантов расследования "Батальон Монако", посвященного украинским бизнесменам и политикам, проживавшим на Лазурном побережье во время полномасштабной войны.

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