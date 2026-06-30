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30 червня 2026, 16:55

Вибух у Монако: у МЗС прокоментували інцидент, в якому постраждав підсанкційний Вадим Єрмолаєв

30 червня 2026, 16:55
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Фото з відкритих джерел
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У МЗС України заявили, що українське посольство у Франції перебуває на зв'язку з місцевими органами влади. Йдеться про резонансний вибух та інформацію щодо постраждалих

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

"Прокуратура Монако розпочала розслідування, кваліфікація події уточнюється. За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", - кажуть в українському МЗС.

Зауважується, що українські дипломати знаходяться на місці події у рамках процедур надання консульської допомоги.

Нагадаємо, 29 червня у Монако внаслідок вибуху постраждали троє осіб. За даними ЗМІ, серед них підсакційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його близькі.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф".

Підприємницьку діяльність розпочав у 1990-х роках. У 1995 році створив компанію "Primus inter pares", яка згодом була перетворена на торгово-промислову корпорацію "Алеф".

Корпорація є одним із найбільших приватних бізнес-об’єднань у Дніпрі та реалізувала низку масштабних девелоперських проєктів, зокрема торговельно-офісні комплекси та житлову нерухомість.

Єрмолаєв вважається одним із найвпливовіших забудовників Дніпра та регулярно входив до рейтингів найбагатших людей України за версіями українських бізнес-видань.

У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

Також він був одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако", присвяченого українським бізнесменам і політикам, які проживали на Лазуровому узбережжі під час повномасштабної війни.

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