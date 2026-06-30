В Монако продолжаются масштабные поиски подозреваемого во взрыве, в котором пострадал Ермолаев

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В Монако правоохранители продолжают масштабную операцию по поиску подозреваемого в причастности к взрыву, в результате которого тяжелые ранения получил подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и члены его семьи

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, передает RegioNews.

К спецоперации привлекли полицию Монако, около 40 французских жандармов и два вертолета. Следователи установили, что подозреваемый попал на записи многочисленных камер видеонаблюдения, хотя его лицо было частично скрыто.

По предварительным данным, мужчина оставил сверток со взрывным устройством в вестибюле жилого дома в районе Итальянского бульвара. После этого он быстрым шагом направился в сторону французской коммуны Босолей, где правоохранители потеряли его след.

Следователи анализируют записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей, которые могли видеть подозреваемого.

Князь Монако Альбер II заявил, что к расследованию привлечены все необходимые службы, работающие по тесной координации с французскими правоохранителями.

Напомним, взрыв произошел вечером 29 июня. В результате инцидента тяжелые ранения получил Вадим Ермолаев, а также пострадали члены его семьи. В Монако назвали этот случай беспрецедентным для княжества.

Ермолаев - основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.