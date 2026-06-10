Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В городе Чебоксары республики Чувашия под ударом оказался завод "ВНИИР-Прогресс". Подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия. Удар нанесли бойцы Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ украинскими ракетами FP-5 "Фламинго" на расстоянии более 900 километров от линии фронта.

Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для российского высокоточного вооружения, в частности, приемников спутниковой навигации и антенн типа "Комета", которые россияне устанавливают на беспилотники Shahed, крылатые ракеты "Калибр", комплексы "Искандер-М" и управляемые авиабомбы.

В городе Самара Самарской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский", там также возник пожар. Это предприятие является одним из крупнейших в регионе с годовым объемом переработки около 3,7 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизельное горючее, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных войск РФ.

Кроме того, в акватории Черного моря украинские силы атаковали танкер теневого флота РФ WEST Horizon, который использовался для транспортировки нефти в обход международных санкций. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна.

Также стали известны результаты разведки после удара 6 июня по арсеналу боеприпасов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области. Там подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок, а также зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

Силы обороны Украины продолжают системно снижать военный потенциал и возможности русской армии.

Напомним, Силы обороны поразили склад боеприпасов в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя.