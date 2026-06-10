13:20  10 июня
В Киеве нашли мужчину, убившего собаку
09:40  10 июня
В Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании
08:58  10 июня
На трассе в Черкасской области произошло смертельное ДТП: один из автомобилей вылетел в кювет
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 12:13

Удары на расстояние более 900 км: ВСУ ракетами "Фламинго" поразили завод навигационных систем, Самарский НПЗ и танкер РФ

10 июня 2026, 12:13
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В городе Чебоксары республики Чувашия под ударом оказался завод "ВНИИР-Прогресс". Подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия. Удар нанесли бойцы Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ украинскими ракетами FP-5 "Фламинго" на расстоянии более 900 километров от линии фронта.

Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для российского высокоточного вооружения, в частности, приемников спутниковой навигации и антенн типа "Комета", которые россияне устанавливают на беспилотники Shahed, крылатые ракеты "Калибр", комплексы "Искандер-М" и управляемые авиабомбы.

В городе Самара Самарской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский", там также возник пожар. Это предприятие является одним из крупнейших в регионе с годовым объемом переработки около 3,7 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизельное горючее, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных войск РФ.

Кроме того, в акватории Черного моря украинские силы атаковали танкер теневого флота РФ WEST Horizon, который использовался для транспортировки нефти в обход международных санкций. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна.

Также стали известны результаты разведки после удара 6 июня по арсеналу боеприпасов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области. Там подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок, а также зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

Силы обороны Украины продолжают системно снижать военный потенциал и возможности русской армии.

Напомним, Силы обороны поразили склад боеприпасов в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ потери россиян Силы оборони НПЗ Завод
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Чем хуже ситуация для РФ, тем выше риск ядерной эскалации
10 июня 2026, 14:22
Наехал на пограничника во время бегства: в Одесской области задержали водителя BMW
10 июня 2026, 13:57
Заманивал к себе домой: на Прикарпатье мужчина домогался маленьких мальчиков
10 июня 2026, 13:40
РФ выпустила по Украине почти 530 дронов за трое суток: десятки раненых
10 июня 2026, 13:35
В Киеве нашли мужчину, убившего собаку
10 июня 2026, 13:20
"Откаты" за дорожные подряды: НАБУ пришло с обысками в Полтавский горсовет
10 июня 2026, 13:12
Взрывы в Мариуполе и Донецкой области: заблокирована работа порта, уничтожены склады БК и база горючего
10 июня 2026, 12:56
ВАКС признал необоснованным имущество руководителя Кременчугского ТЦК
10 июня 2026, 12:55
На Прикарпатье 18-летний мотоциклист врезался в столб: водитель погиб, 16-летняя пассажирка в реанимации
10 июня 2026, 12:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Все блоги »