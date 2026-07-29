В Киевской области на водоеме погиб мужчина

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Вечером два брата пошли на озеро, чтобы купаться. 38-летний мужчина первым доплыл до противоположного берега, но он не увидел своего старшего брата. Тогда он стал его искать, но нашел его уже под водой. Вместе с другими людьми он вытащил брата на берег и пытался спасти его.

К сожалению, спасти жизнь 43-летнего мужчины не удалось.

"Полиция еще раз призывает граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть . Парень смог вытащить из воды одну девушку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.