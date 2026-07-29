В Киевской области на водоеме погиб мужчина
Трагедия произошла в селе Подгорцы. 43-летний мужчина погиб
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Вечером два брата пошли на озеро, чтобы купаться. 38-летний мужчина первым доплыл до противоположного берега, но он не увидел своего старшего брата. Тогда он стал его искать, но нашел его уже под водой. Вместе с другими людьми он вытащил брата на берег и пытался спасти его.
К сожалению, спасти жизнь 43-летнего мужчины не удалось.
"Полиция еще раз призывает граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов", - говорят правоохранители.
Напомним, ранее в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть . Парень смог вытащить из воды одну девушку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.
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