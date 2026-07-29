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29 июля 2026, 18:55

В Донецкой области женщина скрывала оккупанта и сливала ему данные ВСУ

29 июля 2026, 18:55
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачили информатора россиян. Женщина скрывала у себя русского военного

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В мае этого года во время спецоперации украинские военные ликвидировали оккупанта. Выяснилось, что завербованная россиянами 58-летняя местная жительница скрывала его. Она прятала его в пустом соседнем доме.

Затем оккупант привлек женщину к корректировке ударов. В частности, она передавала ему места нахождения украинских защитников. Россияне использовали эти данные для планирования обстрелов.

Суд назначил женщине наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харькове стражи порядка задержали двух агентов российских спецслужб, которые, по данным следствия, готовили теракт против украинских военных.

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