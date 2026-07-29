В Донецкой области женщина скрывала оккупанта и сливала ему данные ВСУ
СБУ разоблачили информатора россиян. Женщина скрывала у себя русского военного
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
В мае этого года во время спецоперации украинские военные ликвидировали оккупанта. Выяснилось, что завербованная россиянами 58-летняя местная жительница скрывала его. Она прятала его в пустом соседнем доме.
Затем оккупант привлек женщину к корректировке ударов. В частности, она передавала ему места нахождения украинских защитников. Россияне использовали эти данные для планирования обстрелов.
Суд назначил женщине наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Харькове стражи порядка задержали двух агентов российских спецслужб, которые, по данным следствия, готовили теракт против украинских военных.