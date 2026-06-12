Техника, логистика и живая сила: полицейские "дронари" устроили ад оккупантам

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Операторы подразделений беспилотных систем стрелковых батальонов полиции показали, как ежедневно наносят удары по российским войскам на передовой

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews .

"Полицейские-спецназначители работают на самых сложных направлениях фронта, используя разные типы беспилотников для выполнения боевых задач", - рассказали в полиции.

Среди их целей – вражеская техника, логистические маршруты и живая сила противника.

По данным полиции, к выполнению операций привлекаются команды аэроразведки, операторы ударных FPV-дронов и экипажи тяжелых бомберов. Эффективность работы обеспечивает тесное взаимодействие между всеми подразделениями.

В Нацполиции отмечают, что бойцы ежедневно отчитываются об успешных вылетах и поражениях целей, делая все возможное для защиты Украины от российской агрессии.

Напомним, что бойцы 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили в Сумской области опорный пункт российских пилотов дронов.