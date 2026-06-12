11:12  12 июня
Видео в школьном чате: в Николаевской области четверо детей бросили кота в колодец
10:16  12 июня
Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам
10:23  12 июня
В Хмельницкой области утонули бабушка и ее 12-летняя внучка
UA | RU
UA | RU
12 июня 2026, 18:59

Техника, логистика и живая сила: полицейские "дронари" устроили ад оккупантам

12 июня 2026, 18:59
Читайте також українською мовою
Фото: Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Операторы подразделений беспилотных систем стрелковых батальонов полиции показали, как ежедневно наносят удары по российским войскам на передовой

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews .

"Полицейские-спецназначители работают на самых сложных направлениях фронта, используя разные типы беспилотников для выполнения боевых задач", - рассказали в полиции.

Среди их целей – вражеская техника, логистические маршруты и живая сила противника.

По данным полиции, к выполнению операций привлекаются команды аэроразведки, операторы ударных FPV-дронов и экипажи тяжелых бомберов. Эффективность работы обеспечивает тесное взаимодействие между всеми подразделениями.

В Нацполиции отмечают, что бойцы ежедневно отчитываются об успешных вылетах и поражениях целей, делая все возможное для защиты Украины от российской агрессии.

Напомним, что бойцы 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили в Сумской области опорный пункт российских пилотов дронов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дрон полицейский оккупанты фронт
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
В Ровенской области пес застрял в яме со смолой: животное спасли спасатели
12 июня 2026, 19:47
В Днепре разоблачили 30-летнего мужчину, укравшего телефон у прохожего
12 июня 2026, 19:40
В Закарпатье женщина продала собственных детей за тысячу долларов
12 июня 2026, 19:25
Над Белой Церковью прошелся смерч
12 июня 2026, 18:55
В Киеве полиция задержала двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом
12 июня 2026, 18:48
Российский дрон атаковал Запорожье: пострадала женщина, поврежден логистический терминал
12 июня 2026, 18:40
Зарплаты почти полмиллиона и контракты: Зеленский назвал пункты армейской реформы
12 июня 2026, 18:15
ВСУ уничтожили базу российских "дронщиков" в Сумской области
12 июня 2026, 17:59
В Харьковской области задержали мужчину, который годами скрывался от суда
12 июня 2026, 17:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »