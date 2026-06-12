Техника, логистика и живая сила: полицейские "дронари" устроили ад оккупантам
Операторы подразделений беспилотных систем стрелковых батальонов полиции показали, как ежедневно наносят удары по российским войскам на передовой
Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews .
"Полицейские-спецназначители работают на самых сложных направлениях фронта, используя разные типы беспилотников для выполнения боевых задач", - рассказали в полиции.
Среди их целей – вражеская техника, логистические маршруты и живая сила противника.
По данным полиции, к выполнению операций привлекаются команды аэроразведки, операторы ударных FPV-дронов и экипажи тяжелых бомберов. Эффективность работы обеспечивает тесное взаимодействие между всеми подразделениями.
В Нацполиции отмечают, что бойцы ежедневно отчитываются об успешных вылетах и поражениях целей, делая все возможное для защиты Украины от российской агрессии.
Напомним, что бойцы 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили в Сумской области опорный пункт российских пилотов дронов.