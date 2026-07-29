Фото: полиция

Утром 29 июля россияне нанесли удар беспилотником по одному из поселков в Лозовском районе Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вражеское попадание пришлось в хозяйственную постройку на территории частного домовладения.

В результате атаки острой реакции на стресс подверглись четверо местных жителей: мальчики в возрасте 3 и 12 лет, 18-летняя девушка, а также 61-летняя женщина.

На месте работали полицейские и другие профильные службы.

Напомним, утром 29 июля российская армия нанесла удар по поселку Райгородок в Донецкой области. Погибла женщина, еще шесть человек ранены.