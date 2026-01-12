В поезде в Польшу служебная собака вынюхала контрабанду в купе проводника

Фото: ГПСУ

Пограничники и таможенники помешали вывозу партии табака во время проверки поезда "Днепр – Холм", следовавшего в Польшу через пункт пропуска "Ягодин"

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Служебная собака, специально натренированная на поиск табака, среагировала на одно из купе. Осмотрев вентиляционную шахту в купе проводника с помощью сканера и эндоскопа, правоохранители обнаружили в межпотолочном пространстве спрятаные сигареты без акцизных марок. Всего из тайника достали более 1500 пачек.

На место вызвали полицию, по данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил.

Обнаруженный товар изъяли на склад таможни, его стоимость устанавливают.

После завершения оформления правонарушения поезд продолжил движение за границу.

