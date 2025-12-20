иллюстративное фото: из открытых источников

Российский диктатор Путин намерен захватить всю Украину и вернуть принадлежавшие СССР части Европы. Об этом свидетельствуют данные американской разведки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в отчетах спецслужбы США картина очень отличается от той, которую рисуют президент Дональд Трамп и его представители, заявляющие, что Путин якобы хочет закончить войну в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов. Из этой суммы 800 млн долларов предусмотрено для Украины.