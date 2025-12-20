09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
08:34  20 декабря
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
08:20  20 декабря
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 10:59

В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы

20 декабря 2025, 10:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Российский диктатор Путин намерен захватить всю Украину и вернуть принадлежавшие СССР части Европы. Об этом свидетельствуют данные американской разведки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в отчетах спецслужбы США картина очень отличается от той, которую рисуют президент Дональд Трамп и его представители, заявляющие, что Путин якобы хочет закончить войну в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов. Из этой суммы 800 млн долларов предусмотрено для Украины.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
