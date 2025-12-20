В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы
Российский диктатор Путин намерен захватить всю Украину и вернуть принадлежавшие СССР части Европы. Об этом свидетельствуют данные американской разведки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.
По данным издания, в отчетах спецслужбы США картина очень отличается от той, которую рисуют президент Дональд Трамп и его представители, заявляющие, что Путин якобы хочет закончить войну в Украине.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов. Из этой суммы 800 млн долларов предусмотрено для Украины.
Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредитаВсе новости »
19 декабря 2025, 22:49Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине
19 декабря 2025, 21:21Украина получит рекордную финансовую поддержку от ЕС на два года
19 декабря 2025, 20:04
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море
20 декабря 2025, 10:35Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
20 декабря 2025, 09:11Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину
20 декабря 2025, 08:59Путин по-прежнему хочет, чтобы Украина погибла
20 декабря 2025, 08:49В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
20 декабря 2025, 08:34В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 08:20Силы обороны за сутки уничтожили около 1100 окупантов и четыре десятка артсистем
20 декабря 2025, 08:15Эксперты прогнозируют замедление отгрузки украинской сои
19 декабря 2025, 23:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »