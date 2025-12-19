Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредита
Кредит для Украины обойдется ЕС в 3 млрд евро ежегодных процентов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.
Как известно, в Брюсселе страны ЕС договорились привлечь 90 млрд евро общего долга в течение 2026-2027 годов для поддержки Украины в войне против РФ.
По оценкам чиновников Европейской комиссии, это решение обойдется бюджету ЕС в около 3 млрд евро ежегодно только на выплату процентов, начиная с 2028 года.
Первые выплаты стартуют в 2027 году.
Как сообщалось, Украина получит рекордную финансовую поддержку от ЕС на два года. Кроме того, наша страна ужесточит сотрудничество с Польшей в оборонной и экономической сферах.
19 декабря 2025
