Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредита

Кредит для Украины обойдется ЕС в 3 млрд евро ежегодных процентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

Как известно, в Брюсселе страны ЕС договорились привлечь 90 млрд евро общего долга в течение 2026-2027 годов для поддержки Украины в войне против РФ.

По оценкам чиновников Европейской комиссии, это решение обойдется бюджету ЕС в около 3 млрд евро ежегодно только на выплату процентов, начиная с 2028 года.

Первые выплаты стартуют в 2027 году.

Как сообщалось, Украина получит рекордную финансовую поддержку от ЕС на два года. Кроме того, наша страна ужесточит сотрудничество с Польшей в оборонной и экономической сферах.