09:11  20 грудня
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
08:34  20 грудня
У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
08:20  20 грудня
У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
20 грудня 2025, 10:59

У США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи

20 грудня 2025, 10:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російський диктатор Путін має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали СРСР. Про це свідчать дані американської розвідки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

За даними видання, у звітах спецслужби США картина дуже відрізняється від тієї, яку малюють президент Дональд Трамп та його представники, які заявляють, що Путін нібито хоче закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів. Із цієї суми 800 млн доларів передбачено для України.

19 грудня 2025
07 серпня 2025
