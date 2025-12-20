У США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російський диктатор Путін має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали СРСР. Про це свідчать дані американської розвідки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

За даними видання, у звітах спецслужби США картина дуже відрізняється від тієї, яку малюють президент Дональд Трамп та його представники, які заявляють, що Путін нібито хоче закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів. Із цієї суми 800 млн доларів передбачено для України.