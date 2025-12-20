У США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи
Російський диктатор Путін має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали СРСР. Про це свідчать дані американської розвідки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.
За даними видання, у звітах спецслужби США картина дуже відрізняється від тієї, яку малюють президент Дональд Трамп та його представники, які заявляють, що Путін нібито хоче закінчити війну в Україні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів. Із цієї суми 800 млн доларів передбачено для України.
19 грудня 2025
17 грудня 2025
12 грудня 2025
11 грудня 2025
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
