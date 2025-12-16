Німеччина передасть Україні партію американських ракет класу "повітря–повітря"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наступного року Німеччина передасть Україні ракети AIM-9 Sidewinder. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deutsche Welle.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" глава Міноборони Німеччини розповів, що цьогоріч Україна вже отримала від Німеччини 2 системи протиповітряної оборони Patriot, а також 9 систему ППО IRIS-T.

Ракети класу "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder Німеччина планує передати у 2026 році.

"Наступного року ми передамо значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder з наших запасів задля посилення протиповітряної оборони України", – додав Пісторіус.

AIM-9 Sidewinder – це американська ракета класу "повітря–повітря" ближнього радіуса дії, розроблена компанією Raytheon в середині 1950-х років минулого століття. Після прийняття AIM-9 на озброєння 1956 року, ракета багаторазово вдосконалювалась і досі перебуває у серійному виробництві.

