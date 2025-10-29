Німеччина розглядає націоналізацію "дочки" "Роснефти" після санкцій США, — Reuters

Уряд Німеччини може націоналізувати місцевий підрозділ російської компанії «Роснефть» після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти енергетичного гіганта

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела, пише RegioNews.

За даними агентства, Міністерство фінансів США у середу видало тимчасову ліцензію, яка звільняє німецьку "дочку" "Роснефти" від дії санкцій до квітня 2026 року. Утім, у Берліні вже обговорюють можливість конфіскації активів компанії та їх продажу іноземному інвестору.

Йдеться про Rosneft Deutschland, яка володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу у Шведті, що забезпечує більшість постачання пального до Берліна. Компанія також має частки у НПЗ MiRo та Bayernoil.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ці активи були передані під довірче управління уряду Німеччини. Термін дії цієї угоди поновлюють кожні шість місяців, однак вона залишається тимчасовим заходом, який можуть оскаржити у суді.

Берлін досі утримувався від повної конфіскації, остерігаючись необхідності виплачувати компенсацію Росії. Утім, тиск зростає: депутат від партії "Зелених" Міхаель Келлнер закликав уряд негайно націоналізувати компанію.

"Це системно важливо для Німеччини. Уряд повинен націоналізувати бізнес "Роснефти", щоб мати впевненість у його майбутньому", — заявив Келлнер.

Нині Rosneft Deutschland закуповує нафту в Казахстані, але трубопровід, яким здійснюються постачання, контролює Росія.

Раніше, наприкінці жовтня, адміністрація президента Дональда Трампа запровадила нові санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл", що й стало поштовхом для обговорення можливого націоналізування.