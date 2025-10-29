16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 21:23

Німеччина розглядає націоналізацію "дочки" "Роснефти" після санкцій США, — Reuters

29 жовтня 2025, 21:23
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Уряд Німеччини може націоналізувати місцевий підрозділ російської компанії «Роснефть» після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти енергетичного гіганта

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела, пише RegioNews.

За даними агентства, Міністерство фінансів США у середу видало тимчасову ліцензію, яка звільняє німецьку "дочку" "Роснефти" від дії санкцій до квітня 2026 року. Утім, у Берліні вже обговорюють можливість конфіскації активів компанії та їх продажу іноземному інвестору.

Йдеться про Rosneft Deutschland, яка володіє контрольним пакетом акцій нафтопереробного заводу у Шведті, що забезпечує більшість постачання пального до Берліна. Компанія також має частки у НПЗ MiRo та Bayernoil.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ці активи були передані під довірче управління уряду Німеччини. Термін дії цієї угоди поновлюють кожні шість місяців, однак вона залишається тимчасовим заходом, який можуть оскаржити у суді.

Берлін досі утримувався від повної конфіскації, остерігаючись необхідності виплачувати компенсацію Росії. Утім, тиск зростає: депутат від партії "Зелених" Міхаель Келлнер закликав уряд негайно націоналізувати компанію.

"Це системно важливо для Німеччини. Уряд повинен націоналізувати бізнес "Роснефти", щоб мати впевненість у його майбутньому", — заявив Келлнер.

Нині Rosneft Deutschland закуповує нафту в Казахстані, але трубопровід, яким здійснюються постачання, контролює Росія.

Раніше, наприкінці жовтня, адміністрація президента Дональда Трампа запровадила нові санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл", що й стало поштовхом для обговорення можливого націоналізування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
санкції Німеччина російська економіка
Мінкульт закликає запровадити санкції проти мультсеріалу "Маша та Ведмідь"
29 жовтня 2025, 19:54
Понад 50% українських біженців у Німеччині незадоволені життям – дослідження
29 жовтня 2025, 13:44
У Німеччині хочуть посилити міграційні правила для молодих українців
24 жовтня 2025, 07:33
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Медики заявили про переслідування через смерть пацієнта-мільйонера в Одесі
29 жовтня 2025, 22:25
На Одещині стартує опалювальний сезон: коли в оселях стане тепло
29 жовтня 2025, 22:03
Наважилась через великі борги: на Рівненщині жінка пограбувала власну родичку
29 жовтня 2025, 21:50
Кабмін розширює грантову програму "Власна справа": у 2026 році зростуть суми виплат, — Свириденко
29 жовтня 2025, 21:42
У Львові жінка з неповнолітнім родичем вкрала гроші з картки пенсіонера
29 жовтня 2025, 21:25
На Київщині загинув мотоцикліст: що відомо
29 жовтня 2025, 20:45
"Прогнозувати важко": у КМДА пояснили, як пройде у Києві цьогорічний опалювальний сезон
29 жовтня 2025, 20:40
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький, якого арештували 29 жовтня, вже найближчим часом може вийти на волю
29 жовтня 2025, 20:12
Україна закриває посольство на Кубі: причина у війна РФ проти України
29 жовтня 2025, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »