Минкульт призывает ввести санкции против мультсериала "Маша и Медведь"

Министерство культуры и информационной политики Украины выступило за введение санкций против российского мультсериала «Маша и Медведь», который может быть причастен к финансированию государства-террориста

Об этом сообщили в ведомстве, передает RegioNews.

Отмечается, что мультфильм принадлежит российской студии "Анимаккорд", уплачивающей налоги в бюджет РФ.

Несмотря на наличие оффшорных компаний на Кипре, студия сохраняет тесные связи с Россией из-за структуры собственности, руководства и права на интеллектуальную собственность.

Минкульт отмечает, что российский контент остается инструментом мягкой силы Кремля, используемого для пропаганды и легитимизации русской культуры во время полномасштабной агрессии против Украины.

"Маша и Медведь" – российский анимационный сериал, созданный студией "Анимаккорд" в 2009 году. Автор идеи – режиссер Олег Кузовков.

Сюжет рассказывает о приключениях непоседливой девочки Маши и добродушного Медведя, бывшего циркового артиста. Сериал быстро приобрел популярность в мире, в том числе на платформе YouTube, где отдельные эпизоды имеют более 4 миллиардов просмотров.

Мультфильм транслировался более чем в 100 странах мира и переведен более чем на 35 языков. Правами на дистрибуцию владеет студия Animaccord Animation Studio, зарегистрированная в России, однако часть активов оформлена через кипрские оффшорные компании.

После начала полномасштабной войны в Украине контент студии неоднократно попадал под проверку из-за возможных связей с финансированием государства-агрессора и распространения российского культурного влияния за рубежом.