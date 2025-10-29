16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 20:10

Украина закрывает посольство на Кубе: причина в войне РФ против Украины

29 октября 2025, 20:10
Украина решила закрыть посольство в Гаване и снизить уровень дипломатических отношений с Кубой

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

По его словам, решение принято из-за бездействия кубинских властей, которые не остановили массовый призыв граждан Кубы в ряды воюющей против Украины российской армии.

"Наш голос не направлен против кубинского народа – мы уважаем его право жить в процветании. Он направлен против бездействия кубинских властей в ответ на массовый призыв своих граждан в российскую оккупационную армию", — подчеркнул министр.

Кроме того, Украина впервые проголосовала против резолюции Кубы на Генассамблее ООН с призывом упразднить эмбарго США. Сибига отметил, что этот шаг "имеет серьезные основания", в частности, учитывая откровенную поддержку кубинским лидером Мигелем Диасом-Канелем российского диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что кубинцы массово отправляются в Россию, где они завербовываются на войну против Украины, обещая денежные выплаты и российское гражданство.

