16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 20:10

Україна закриває посольство на Кубі: причина у війна РФ проти України

29 жовтня 2025, 20:10
Україна вирішила закрити посольство в Гавані та знизити рівень дипломатичних відносин із Кубою

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає RegioNews.

За його словами, рішення ухвалено через бездіяльність кубинської влади, яка не зупинила масовий призов громадян Куби до лав російської армії, що воює проти України.

"Наш голос не спрямований проти кубинського народу — ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов своїх громадян до російської окупаційної армії", — наголосив міністр.

Крім того, Україна вперше проголосувала проти резолюції Куби на Генасамблеї ООН із закликом скасувати ембарго США. Сибіга зазначив, що цей крок "має серйозні підстави", зокрема враховуючи відверту підтримку кубинським лідером Мігелем Діасом-Канелем російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що кубинці масово вирушають до Росії, де їх завербовують на війну проти України, обіцяючи грошові виплати та російське громадянство.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
07 серпня 2025
