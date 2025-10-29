Україна закриває посольство на Кубі: причина у війна РФ проти України

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає RegioNews.

За його словами, рішення ухвалено через бездіяльність кубинської влади, яка не зупинила масовий призов громадян Куби до лав російської армії, що воює проти України.

"Наш голос не спрямований проти кубинського народу — ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов своїх громадян до російської окупаційної армії", — наголосив міністр.

Крім того, Україна вперше проголосувала проти резолюції Куби на Генасамблеї ООН із закликом скасувати ембарго США. Сибіга зазначив, що цей крок "має серйозні підстави", зокрема враховуючи відверту підтримку кубинським лідером Мігелем Діасом-Канелем російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що кубинці масово вирушають до Росії, де їх завербовують на війну проти України, обіцяючи грошові виплати та російське громадянство.