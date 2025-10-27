Журнал Time сменил обложку с Трампом: что заставило

Журнал Time опубликовал новую обложку со снимком президента США Дональда Трампа после того, как он подверг резкой критике предыдущий вариант, назвав его «худшим за всю историю»

Об этом пишет People, передает RegioNews.

На новой обложке, которая появится в номере от 10 ноября, Трамп изображеун сидящим за столом в Белом доме, со сложенными руками под подбородком, под названием "Trump's World".

Этот снимок был сделан в Овальном кабинете.

Ранее Трамп выразил недовольство по поводу первой обложки, отметив, что на снимке "исчезли" его волосы, а над головой появилось что-то похожее на маленькую плавающую корону. Он также отметил, что ракурс был выбран неудачно.

Журнал Time не ответил на публичные замечания Трампа, однако новая обложка, по всей вероятности, является реакцией на его критику.

