27 октября 2025, 22:10

Журнал Time сменил обложку с Трампом: что заставило

27 октября 2025, 22:10
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Журнал Time опубликовал новую обложку со снимком президента США Дональда Трампа после того, как он подверг резкой критике предыдущий вариант, назвав его «худшим за всю историю»

Об этом пишет People, передает RegioNews.

На новой обложке, которая появится в номере от 10 ноября, Трамп изображеун сидящим за столом в Белом доме, со сложенными руками под подбородком, под названием "Trump's World".

Этот снимок был сделан в Овальном кабинете.

Ранее Трамп выразил недовольство по поводу первой обложки, отметив, что на снимке "исчезли" его волосы, а над головой появилось что-то похожее на маленькую плавающую корону. Он также отметил, что ракурс был выбран неудачно.

Журнал Time не ответил на публичные замечания Трампа, однако новая обложка, по всей вероятности, является реакцией на его критику.

Как сообщалось, отмененная встреча между лидерами США и РФ может состояться в будущем. Однако точная дата пока неизвестна.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Известный актер-военный попал в жуткое ДТП: стало известно о последствиях
28 октября 2025, 00:50
В Украине резко начали меняться цены на картофель: с чем это связано и какие ценники в супермаркетах
27 октября 2025, 23:30
В Украине дорожают овощи: что больше выросло в цене за неделю
27 октября 2025, 23:00
Стало известно, какие регионы останутся без электроэнергии уже завтра: информация от Укрэнерго
27 октября 2025, 22:57
Украинская зима исчезает на глазах: инфографика показала, как за 22 года уменьшилось количество снега
27 октября 2025, 22:51
Банки массово блокируют счета: юристы назвали опасные слова в назначении платежа
27 октября 2025, 22:47
В Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр
27 октября 2025, 22:39
В Киеве 28 октября будут действовать почасовые отключения света
27 октября 2025, 22:05
Одна из стран ЕС выделила 150 000 евро в поддержку украинской энергетики
27 октября 2025, 21:49
