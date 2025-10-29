Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином может попытаться надавить на Россию через Китай

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал политолог Петр Олещук, передает RegioNews.

"Если не можешь договориться с подчиненным, иди к начальнику. Очевидно, что для Трампа начальником Путина Си Цзиньпин", — отметил эксперт.

По словам Олещука, Китай мог бы сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине, однако пока не демонстрирует готовность к этому. Пекин же использует Россию как средство давления на Запад, а сам конфликт в Украине рассматривает как "козырь" в переговорах с США и Европой.

"Если бы Китай был заинтересован в завершении войны, вероятность того, что Путин согласился бы на прекращение огня, выросла бы в разы", — подчеркнул политолог.

Олещук добавил, что после последнего визита Путина в Китай обстрелы в Украине усилились, а Россия начала провокационные действия в странах НАТО.

"Путин откровенно считает, что заручился поддержкой и получает полное одобрение своей политики в отношении Украины", - подытожил эксперт.

Ранее сам Трамп заявлял, что ему якобы удалось закончить восемь войн, среди которых конфликты в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке. По словам президента США, следующей в этом списке может оказаться война России против Украины.

Таким образом, встреча с Си Цзиньпином для Трампа является попыткой влияния на Путина через Китай, хотя в настоящее время перспективы такого давления остаются неопределенными.