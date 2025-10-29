Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом

Президент США Дональд Трамп завершив візит до Південної Кореї, де його зустріли по-королівськи розкішно. Трампу вручили Великий орден Мугунхва — найвищу нагороду країни за заслуги у встановленні миру на Корейському півострові, а також подарували копію історичної золотої корони стародавнього королівства Сілла

Про це повідомляє CNN, передає RegioNews.

Прибуття Трампа супроводжував військовий оркестр, який виконав хіт Village People "YMCA" — пісню, що стала символом його політичного руху. Після цього президент США виступив на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), де обговорив торговельні угоди та тарифну політику, натякнувши на швидке укладення угоди з Південною Кореєю.

Лідер Південної Кореї Лі Чже Мен, пам’ятаючи про любов Трампа до золота, підкреслив увагу до деталей: він був одягнений у золотисту краватку, а під час обіду подав золотий десерт та страви з корейських морепродуктів і американської яловичини, символізуючи дружні відносини між країнами. На банкеті також подають Trump Chardonnay та Trump Cabernet Sauvignon з виноробні сина Трампа, Еріка Трампа.

За словами південнокорейського офісу, цей розкішний прийом спрямований на отримання схвалення США для придбання палива для атомних підводних човнів, а також на збільшення військових витрат Південної Кореї з метою зменшити навантаження на США.

Невеликий мітинг проти "авторитарного порядку денного" Трампа відбувся у Кенджу, але він не затьмарив візит. Наступною зустріччю Трампа стане зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном у південнокорейському місті Пусан, де сторони обміняються думками щодо відносин США та Китаю.

Варто нагадати, що раніше під час туру Трамп відвідав Японію, де побував на авіаносці "Джордж Вашингтон", виступив із промовою і навіть виконав танець.

Цей візит, сповнений символіки та золота, точно залишиться яскравим епізодом у його азіатському турне.

Нагадаємо, Трамп під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном може спробувати натиснути на Росію через Китай