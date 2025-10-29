16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 17:07

Вперше в історії: європейська країна обмежила швидкість пішоходів на тротуарах

29 жовтня 2025, 17:07
У Словаччині ухвалили новий закон, який встановлює обмеження швидкості на тротуарах до 6 км/год

Документ спричинив хвилю здивування та обурення серед громадян і політиків, пише Politico, передає RegioNews.

Закон поширюється не лише на пішоходів, а й на велосипедистів, скейтбордистів, водіїв скутерів та електроскутерів — усіх, кому дозволено пересуватися по тротуарах. За словами авторів поправки, головна мета — підвищити безпеку на тротуарах через зростання кількості зіткнень з водіями скутерів.

"Головна мета — підвищити безпеку на тротуарах з огляду на зростання кількості зіткнень з водіями скутерів", — сказав автор поправки Любомир Важни з правлячої партії Смер.

Примітно, що середня швидкість пішохода зазвичай становить 4–5 км/год, але для фізично здорової людини нормальна швидкість ходьби — 6,4 км/год, що формально потрапляє під порушення нового закону.

Опозиція різко розкритикувала нову норму.

"Якщо ми хочемо зменшити кількість ДТП, нам потрібні більш безпечні велосипедні доріжки, а не абсурдні обмеження, яких фізично неможливо дотримуватися. При зазначеній швидкості велосипедист ледве може утримати рівновагу", — заявив Мартін Пекар з опозиційної ліберальної партії Прогресивна Словаччина.

Навіть Міністерство внутрішніх справ країни не підтримало нову поправку і зазначило, що розумніше було б заборонити рух електросамокатів на тротуарах, ніж вводити суворе обмеження швидкості.

Новий закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

Багато пересічних словаків у соцмережах вже висловлюють здивування та запитують, чи не отримають штраф, якщо бігтимуть тротуаром, щоб встигнути на автобус.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
