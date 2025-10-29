Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном: що планує досягти президент США

Президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном може спробувати натиснути на Росію через Китай

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів політолог Петро Олещук, передає RegioNews.

"Якщо не можеш домовитися з підлеглим, іди до начальника. Очевидно, що для Трампа начальником Путіна є Сі Цзіньпін", — зазначив експерт.

За словами Олещука, Китай міг би зіграти вирішальну роль у припиненні війни в Україні, однак наразі не демонструє готовності до цього. Натомість Пекін використовує Росію як засіб тиску на Захід, а сам конфлікт в Україні розглядає як "козир" у переговорах зі США та Європою.

"Якби Китай був зацікавлений у завершенні війни, ймовірність того, що Путін погодився б на припинення вогню, зросла б у рази", — наголосив політолог.

Олещук додав, що після останнього візиту Путіна до Китаю обстріли в Україні посилилися, а Росія почала провокаційні дії у країнах НАТО.

"Путін відверто вважає, що заручився підтримкою та отримує повне схвалення своєї політики щодо України", — підсумував експерт.

Раніше сам Трамп заявляв, що йому нібито "вдалося закінчити вісім воєн", серед яких конфлікти у Південній та Південно-Східній Азії, Африці та на Близькому Сході. За словами президента США, наступною у цьому списку може стати війна Росії проти України.

Таким чином, зустріч із Сі Цзіньпіном для Трампа є спробою впливу на Путіна через Китай, хоча наразі перспективи такого тиску залишаються невизначеними.