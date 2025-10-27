21:17  27 октября
27 октября 2025, 21:26

DeepSeek становится ключом к военному превосходству Китая, — Reuters

27 октября 2025, 21:26
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Китай активно интегрирует искусственный интеллект в военную сферу, а технологии DeepSeek все чаще используются в разработках и тендерах Народно-освободительной армии Китая (НОАК)

Об этом говорится в масштабном расследовании Reuters, передает RegioNews.

В материале описывается, как Пекин пытается достичь военного превосходства, несмотря на ограничения США на экспорт чипов Nvidia.

Согласно анализу документов и патентов, китайские военные структуры активно внедряют модели DeepSeek в системы автономного распознавания целей и принятия решений в реальном времени. Только в 2025 году технология упомянута в десятках тендеров, а количество таких заявок продолжает расти.

Одним из примеров есть новый военный транспортник от государственной компании Norinco, который может самостоятельно передвигаться в боевых условиях со скоростью до 50 км/ч. Его управляет система искусственного интеллекта DeepSeek.

Несмотря на экспортные ограничения, китайские подрядчики продолжают искать способы использовать американские чипы Nvidia, но в то же время увеличивают закупки процессоров Huawei. Это соответствует стратегическим целям Пекина достичь "алгоритмического суверенитета" — минимизации зависимости от западных технологий и усилению контроля над собственной цифровой инфраструктурой.

Reuters отмечает, что Пекин инвестирует в создание собак-роботов, роев дронов, а также в системы, способные автономно отслеживать и уничтожать цели. Так, в ноябре 2024 года НОАК объявила тендер на разработку роботов-саперов из ИИ, которые могут действовать слаженно в группах.

По данным Сианьского технологического университета благодаря алгоритмам DeepSeek военные планировщики смогли сократить время анализа боевых сценариев с 48 часов до 48 секунд. Система обрабатывает до 10 тысяч симуляций, беря во внимание рельеф, позиции войск и конфигурации обстановки.

Технологии DeepSeek также применяет Университет Бейхан, использующий искусственный интеллект для оптимизации решений при управлении роем дронов.

Несмотря на быстрое распространение этих систем в Китае, некоторые страны Европы уже реагируют на потенциальные риски. В частности, Чехия запретила использование DeepSeek, назвав ее угрозой кибербезопасности из-за возможного использования в интересах китайской разведки.

Таким образом, DeepSeek становится не только технологическим прорывом, но и элементом геополитического соперничества, способного существенно изменить баланс сил в сфере военных технологий.

