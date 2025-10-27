21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 22:10

Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило

27 жовтня 2025, 22:10
Журнал Time опублікував нову обкладинку зі знімком президента США Дональда Трампа після того, як він різко розкритикував попередній варіант, назвавши його «найгіршим за всю історію»

Про це пише People, передає RegioNews.

На новій обкладинці, яка з'явиться в номері від 10 листопада, Трамп зображений сидячим за столом у Білому домі, зі складеними руками під підборіддям, під заголовком "Trump's World".

Цей знімок був зроблений у Овальному кабінеті.

Раніше Трамп висловив незадоволення з приводу першої обкладинки, зазначивши, що на знімку "зникло" його волосся, а над головою з'явилося щось, схоже на маленьку плаваючу корону. Він також зауважив, що ракурс був вибраний невдало.

Журнал Time не відповів на публічні зауваження Трампа, однак нова обкладинка, ймовірно, є реакцією на його критику.

Як повідомлялось, скасована зустріч між лідерами США та РФ може відбутись у майбутньому. Проте точна дата поки що невідома.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
07 серпня 2025
