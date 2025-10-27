Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило

Журнал Time опублікував нову обкладинку зі знімком президента США Дональда Трампа після того, як він різко розкритикував попередній варіант, назвавши його «найгіршим за всю історію»

Про це пише People, передає RegioNews.

На новій обкладинці, яка з'явиться в номері від 10 листопада, Трамп зображений сидячим за столом у Білому домі, зі складеними руками під підборіддям, під заголовком "Trump's World".

Цей знімок був зроблений у Овальному кабінеті.

Раніше Трамп висловив незадоволення з приводу першої обкладинки, зазначивши, що на знімку "зникло" його волосся, а над головою з'явилося щось, схоже на маленьку плаваючу корону. Він також зауважив, що ракурс був вибраний невдало.

Журнал Time не відповів на публічні зауваження Трампа, однак нова обкладинка, ймовірно, є реакцією на його критику.

