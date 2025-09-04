В Португалии трагически погиб украинец
В результате аварии фуникулера в Лиссабоне погиб гражданин Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По информации посольства Украины в Португалии, в крушении фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения.
Украинские дипломаты уже проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.
Напомним, 3 сентября, в Лиссабоне сошел с рельсов популярный среди туристов фуникулер "Глория". В результате погибли 15 человек. Еще более двух десятков человек получили ранения.
Ранее в Португалии на митинге собирали деньги для украинских военных в Крыму. Участие в митинге приняли около 150 украинцев и граждан Португалии.
