04 вересня 2025, 21:52

У Португалії трагічно загинув українець

04 вересня 2025, 21:52
фото: Reuters
Під час аварії фунікулера в Лісабоні загинув громадянин України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження.

Українські дипломати вже поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Нагадаємо, 3 вересня, у Лісабоні зійшов з рейок популярний серед туристів фунікулер "Глорія". Унаслідок цього загинули 15 людей. Ще понад два десятки людей отримали поранення.

Раніше у Португалії на мітингу збирали гроші для українських військових у Криму. Участь у мітингу взяли близько 150 українців та громадян Португалії.

