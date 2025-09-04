У Португалії трагічно загинув українець
Під час аварії фунікулера в Лісабоні загинув громадянин України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження.
Українські дипломати вже поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.
Нагадаємо, 3 вересня, у Лісабоні зійшов з рейок популярний серед туристів фунікулер "Глорія". Унаслідок цього загинули 15 людей. Ще понад два десятки людей отримали поранення.
Раніше у Португалії на мітингу збирали гроші для українських військових у Криму. Участь у мітингу взяли близько 150 українців та громадян Португалії.
Українець у Польщі погрожував підпалювати будинки через вето НавроцькогоВсі новини »
29 серпня 2025, 16:35На війні в Україні загинув доброволець з ЄС
28 серпня 2025, 21:06
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У громадах Харківщини діти здобувають освіту в підземних школах
04 вересня 2025, 22:52Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
04 вересня 2025, 22:10Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають та які зарплати пропонують
04 вересня 2025, 21:35Декілька думок після сьогоднішнього саміту "коаліції охочих"
04 вересня 2025, 21:26Чому українці обирають DIM.RIA для пошуку житла
04 вересня 2025, 20:57У Харкові затримали таксиста, який з напарником обікрав військового
04 вересня 2025, 20:43У Дніпрі суддили зрадника, який працював на російську ФСБ
04 вересня 2025, 20:21Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
04 вересня 2025, 20:20Генералу СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід
04 вересня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »