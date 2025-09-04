У Португалії трагічно загинув українець

фото: Reuters

Під час аварії фунікулера в Лісабоні загинув громадянин України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження.

Українські дипломати вже поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Нагадаємо, 3 вересня, у Лісабоні зійшов з рейок популярний серед туристів фунікулер "Глорія". Унаслідок цього загинули 15 людей. Ще понад два десятки людей отримали поранення.

