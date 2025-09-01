Фото: ГУР

Попри санкції, найбільший російський виробник танків і бронетехніки в РФ "Уралвагонзавод" продовжує розширювати свої потужності

Про це передає RegioNews із посиланням на ГУР Міноборони України.

На порталі War\&Sanctions у розділі "Інструменти війни" оприлюднені дані про використання найбільшим виробником танків і бронетехніки в РФ – "Уралвагонзавод" – сотень одиниць іноземного обладнання.

Зафіксовано понад 260 верстатів та іншого іноземного обладнання, яке використовує завод. Більшість із них Росія закупила ще під час переоснащення свого ВПК у рамках підготовки до повномасштабного вторгнення, що тривала з 2007 року.

Хоча це обладнання закупили ще до 2022 року, його фіксація важлива, адже воно потребує постійного обслуговування, ремонту й оновлення програмного забезпечення. Виробники можуть напряму або через дилерів обмежити постачання запчастин, технічних рідин і софту для верстатів, які працюють на російську "військову машину".

В ГУР зазначили, що "Уралвагонзавод" і далі нарощує виробництво для російської армії. У 2024 році там відкрили лінію з випуску танкових двигунів, використавши сучасні європейські верстати з ЧПК. Це обладнання потрапляє до РФ через треті країни, хоча через санкції такі поставки стали довшими, дорожчими й складнішими.

Щоб обмежити можливості Росії вести війну, потрібна міжнародна співпраця, обмін інформацією та блокування схем обходу санкцій. Також важливі реальні розслідування і жорстка відповідальність для порушників.

Загалом Розділ "Інструменти війни" на порталі War\&Sanctions містить дані про понад 1400 одиниць обладнання, яке працює на 169 підприємствах російського ВПК. До кожного випадку додані підтвердження – документи, фото, відео чи посилання на джерела.

Для близько третини обладнання вказані серійні номери, за якими виробники можуть відстежити його шлях до РФ і заблокувати постачання запчастин, технічних рідин чи оновлень програмного забезпечення.

