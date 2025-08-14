США сократят войска в Европе, чтобы угодить Путину

иллюстративное фото: из открытых источников

Трамп предположил, что может "подумать" о сокращении войск США в Европе

Как передает RegioNews, об этом президент США заявил во время общения с журналистами 14 августа.

Журналисты спросили его о возможном сокращении войск США в Европе, например, в Польше, и Трамп ответил, что он над этим "подумает позже".

Очевидно, США могут вернуться к этому вопросу, если это потребуется для уговора российского диктатора Владимира Путина на заключение мирного соглашения в Украине.

Ранее Трамп заявил, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине. В то же время он заявил, что не заинтересован в "заключении соглашения" о мире.