США сократят войска в Европе, чтобы угодить Путину
Трамп предположил, что может "подумать" о сокращении войск США в Европе
Как передает RegioNews, об этом президент США заявил во время общения с журналистами 14 августа.
Журналисты спросили его о возможном сокращении войск США в Европе, например, в Польше, и Трамп ответил, что он над этим "подумает позже".
Очевидно, США могут вернуться к этому вопросу, если это потребуется для уговора российского диктатора Владимира Путина на заключение мирного соглашения в Украине.
Ранее Трамп заявил, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине. В то же время он заявил, что не заинтересован в "заключении соглашения" о мире.
