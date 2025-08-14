США скоротять війська у Європі, щоб догодити Путіну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трамп припустив, що може "подумати" над скороченням військ США у Європі

Як передає RegioNews, про це президент США заявив під час спілкування з журналістами 14 серпня.

Журналісти запитали його щодо можливого скорочення військ США в Європі, наприклад у Польщі, і Трамп відповів, що він над цим "подумає пізніше".

Очевидно, США можуть повернутися до цього питання, якщо це буде потрібно для вмовляння російського диктатора Володимира Путіна на укладення мирної угоди в Україні.

Раніше Трамп заявив, що під час саміту на Алясці можна досягти припинення вогню в Україні. Водночас він заявив, що не зацікавлений в "укладанні угоди" про мир.