Фото: wikipedia

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро під час візиту до Нарви, передає RegioNews із посиланням на ERR.

"Не варто сподіватися на щедрі жести щодо поїздок до Росії – їх не буде", – наголосив він.

Таро вважає малореалістичною ідею створення електронної черги для пішоходів через високі витрати та ціну для користувачів. Водночас він підкреслив, що брати плату за перетин кордону пішки – неправильно, адже під час запровадження платного бронювання для автомобілів людям обіцяли безкоштовний прохід, і це потрібно зберегти.

Щодо можливого відкриття кордону для автотранспорту після реконструкції івангородського пункту пропуску міністр зазначив, що говорити про це ще зарано.

