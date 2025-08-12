10:18  12 серпня
12 серпня 2025, 09:59

Естонія не спрощуватиме перетин кордону з РФ, – МВС країни

12 серпня 2025, 09:59
Фото: wikipedia
В Естонії вважають недоцільним спрощення перетину кордону з Росією

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро під час візиту до Нарви, передає RegioNews із посиланням на ERR.

"Не варто сподіватися на щедрі жести щодо поїздок до Росії – їх не буде", – наголосив він.

Таро вважає малореалістичною ідею створення електронної черги для пішоходів через високі витрати та ціну для користувачів. Водночас він підкреслив, що брати плату за перетин кордону пішки – неправильно, адже під час запровадження платного бронювання для автомобілів людям обіцяли безкоштовний прохід, і це потрібно зберегти.

Щодо можливого відкриття кордону для автотранспорту після реконструкції івангородського пункту пропуску міністр зазначив, що говорити про це ще зарано.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленсткий у вечірньому зверненні 11 серпня заявив, що очільник Кремля Володимир Путін не готується до припинення вогню та війни, навпаки, ворог переміщує свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступи.

