На думку аналітика ISW, Путін досі не виявив бажання йти на компроміс. При цьому Кремль може використати зустріч диктатора з президентом США у своїх цілях

Представник Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що диктатор Путін не виявив жодного бажання йти на компроміси заради миру в Україні. На думку аналітика, зустріч Трампа та Путіна це не змінить.

Баррос переконаний, що Кремль спробує використати цю зустріч для створення розколу між Європою та США. При цьому він додав, що США мають великі важелі впливу і дійсно можуть досягти результатів, якщо це застосують. Проте досі американський уряд, зауважив аналітик, відмовлявся використати можливості, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна відбудеться в Алясці вже 15 серпня. При цьому в Євросоюзі хочуть, що український президент Володимир Зеленський так був там присутній.