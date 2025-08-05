фото: pravda.com.ua

Как передает RegioNews, об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

"Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, многие месяцы уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали.

Также он отметил, что Дональд Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, другим городам и общинам.

"Обсудили общие европейские решения, которые могут помочь нашей защите. Сейчас уже есть решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании – более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится. Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой", - добавил украинский лидер.

Ранее в Украине отреагировали на новое заявление Кремля о встрече Зеленского с Путиным. В Офисе президента Украины отметили, что "готовы к встрече лидеров", а неопределенность РФ по переговорам с Украиной на уровне лидеров выглядит как попытка затягивания войны.