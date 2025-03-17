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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Украина может получить больше французских истребителей Mirage 2000

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью французского президента изданию Le Parisien.

По данным издания, недавний перехват российской ракеты украинским Mirage 2000 получил широкую огласку. На этом фоне Макрон заявил, что не исключает предоставления дополнительных самолетов, в частности, от третьих стран, имеющих такие истребители на вооружении.

В то же время, La Dépêche со ссылкой на слова Макрона сообщает, что Франция также работает над ускорением поставок ракет и беспилотников, которые Украина определила как приоритетные.

Первые подобные самолеты Украина получила от Парижа в феврале 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция использует проценты из замороженных российских активов для военной помощи Украине. В частности, это бомбы для истребителей, ранее получившие украинские военные.