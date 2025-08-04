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Президент Зеленский подтвердил информацию о новом пакете помощи для Украины. Речь идет о ракетах для Patriot

Об этом сообщает президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, он обсудил ужесточение защиты Украины с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на 500 миллионов евро. Деньги направят на американское оружие. В частности, ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

"Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге. Спасибо Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за решимость в укреплении нашей обороны. Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем визита в Украину", - говорит Зеленский.

Напомним, ранее в Литве заявили о выделении 30 миллионов евро в помощь Украине. На эти деньги закупят новые системы противовоздушной обороны.