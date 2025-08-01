Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 августа (начиная с 21:30 31 июля) российские войска атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили и подавили 44 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отмечается, что зафиксированы 28 попаданий в девяти локациях. Под ударами оказались прифронтовые территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской области.

Напомним, количество погибших в результате ночного удара по Киеву 31 июля увеличилось до 27, среди них трое – дети. Пострадали 159 человек, в том числе 16 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.